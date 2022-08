gibt’s #36 – Graffiti

Manche sind lästig, manche sind ganz schön, andere wiederum wahre Kunstwerke: Die Rede ist von Graffiti. Neben dem Gekritzel auf so mancher Hauswand findet sich Graffitikunst, die eine Fläche auch aufwerten kann.

Wir haben die Bielefelder*Innen bei einer Umfrage in der City gefragt, was sie von Graffiti halten und haben für euch Straßenkunst in einem Beitrag über „Streetart“ gefilmt.

Eine Expertin erklärt uns die Unterschiede zwischen Streetart und Graffiti. DJ Cut Spencer ist unser Studiogast, der sich mit der Materie ebenfalls bestens auskennt. Natürlich darf unser Straßenrätsel auch nicht fehlen, also: schaltet ein am Donnerstag um 19 Uhr bei kanal-21.tv