gibt’s #40 – Tiny Houses

Auf wenig Quadratmetern, mit viel Wohnkomfort, nachhaltig und energiesparend wohnen. Dazu noch ein Garten mit eigenem Gemüse und viel Platz, um auch im Freien zu leben: Moderator Maurice Lubina stellt uns Tiny Houses vor – viele Fragen dazu beantwortet Studiogast Heike Hellwig vom Verein Tiny House Bielefeld. Der Verein plant derzeit in Bielefeld eine Tiny-House-Siedlung. Es gibt außerdem einen spannenden Einblick in eine Tiny-House Produktion in Leopoldshöhe. Klein aber fein – so wie Tiny-Häuser eben sind. Für das gibts-Straßenrätsel haben wir mitten im Herzen der Stadt gedreht – schaut mal, ob ihr es gewusst hättet.