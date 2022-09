gibt’s #43 – Becker Medienarchiv

Wie geht es weiter mit dem Medienarchiv Bielefeld? Wir haben Frank Becker live im Studio und sprechen mit ihm über die aktuelle Lage. Durch die Sendung führt diese Woche Jörg Brökel.

Doch wir haben noch mehr Kultur im Programm. Erinnert ihr euch an das Elfenbein? Gerd Reiche und seine Frau Iris sind jetzt auf Tour mit dem Elfenbein-Bulli. Da wollen wir mehr wissen und ihr bestimmt auch.

Schreibt uns eure Erinnerungen ans Elfenbein gerne in den Chat und stellt fleißig Fragen an unsere Gäste Frank Becker und Gerd Reiche. Ihr findet uns, wie gewohnt, am Donnerstag ab 19 Uhr auf …