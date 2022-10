gibt’s #47 – Wir lieben Bielefeld – 1 Jahr gibt´s

Wir lieben Bielefeld – ein Jahr gibt´s, das Bielefelder Stadtmagazin! Diese Sendung ist königlich: Moderator Berry Vitusek ist mal wieder very amused, krönt die Geburtstagsgäste und wartet auf mit einem royalen Rückblick: Schaut euch die Themen der vergangenen 12 Monate an, freut euch über witzige und besondere Momente, den Glückwunsch von Oberbürgermeister Pit Clausen und genießt die reichlichen Liebeserklärungen an Liebefeld – äh Bielefeld. Die wahren König*innen seid aber Ihr: Unsere Zuschauer*innen – wie verneigen euch vor euch!