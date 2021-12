gibt’s #5 zum Thema – Corona und Events

Heute gab es „Corona und Events“. Im Studio empfing Moderator Berry Vitusek den Intensivpfleger Kilian Heinze und Dr. Bertram Ruprecht, den Chefarzt der Klinik für Pneumologie am Klinikum Bielefeld-Mitte.

Gemeinsam sprachen sie über die Situation auf den Intensivstationen, über die Potenziale einer Impfung und blickten in die Zukunft der Coronalage. Die Beschlüsse der Bund/Länderkonferenz gehen noch nicht weit genug. Ein kurzer harter Lockdown vor Weihnachten wäre eine Option. Generell reagiere die Politik zu langsam in der vierten Welle.

Eine Impfpflicht ist kein Tabuthema mehr. Dazu haben wir uns auf Bielefelds Straßen umgehört und viele Meinungen von Bürger*Innen gesammelt. Das Unverständnis für Ungeimpfte ist nach über 20 Monaten Corona groß.

Noch steht der Bielefelder Weihnachtsmarkt, aber die Zukunft ist ungewiss. Die Besucherzahlen sind deutlich reduziert und die Verunsicherung der Menschen dafür umso größer.

Die Lage ist auch für die Gastronom*Innen angespannt berichtete Detlef Rübenach von der DEHOGA Ostwestfalen e.V.. Trotz aller Sensibilität und Reaktionen auf die Situation bleibt Gastronomie ein Bereich der schnell noch weitere Einbußen hinnehmen könnte.

Letzte Woche haben wir ein Konzert im Lokschuppen besucht. Die Kultband Shantallica feierte ihr 12 jähriges Bestehen. Doch was haben sie erlebt und wo geht die Reise für Konzerte hin im Winter?

Was passiert wenn die Zahlen weiter steigen? In Bielefeld werden jetzt schon Intensivfälle aus Sachsen und Bayern behandelt, weil die Kapazitäten dort zuneige gehen. Dr. Bertram Ruprecht macht uns Mut, dass die Kapazitäten, bei weiterem vernünftigen Umgang der Menschen, in Bielefeld reichen werden. Wir sprachen mit ihm auch über das schwierige Thema Triage, solche Entscheidungen möchte kein Mensch treffen müssen.

Musikalisch untermalte Astrid Berenguer mit ihrem Saxophon die Diskussion. Sie interpretierte zwei Stücke von Amy Winehouse.

Es wird nicht nur schwarz gemalt, uns steht noch ein langer Weg mit Corona bevor. Doch wir werden gemeinsam einen Weg finden zu einer neuen Normalität.