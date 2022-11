gibt’s #51 – QUEERPASS – Do. 19:00 Uhr

Weil in Katar keine Regenbogensymbole erlaubt sind, senden wir diese Woche in allen Farben. Unter dem Motto Queerpass sprechen wir in dieser Woche mit Detlef Stoffel und Bielefeld United.

Stoffel war Gründungsmitglied der Initiativgruppe Homosexualität Bielefeld, welche es heute nicht mehr gibt. Mit ihm spricht Jörg Brökel über 50 Jahre Schwulen-, bzw. Queerbewegung in Bielefeld.

Bei Bielefeld United läuft es rund um die Themen Bildung, Sport und Soziales. Hier geht der Ball ins Tor, für Gemeinsamkeit und gesellschaftliche Teilhabe.

Wie sehr schadet die WM in Katar dem Image des Fußballs? Wir sprechen mit euch darüber, also schaltet ein und chattet mit.