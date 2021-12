gibt’s – am 16.12.2021 – Unser Jahresrückblick 2021

Diesen Donnerstag schon um 18 Uhr! Gibt´s unseren Jahresrückblick. Wir sprechen mit Prof. Theodor Windhorst, dem ehemaligen und aktuellen medizinischen Leiter des Impfzentrums Bielefeld. Dazu besucht uns im Studio der Betriebsleiter der Sicherheit OWL André Windmann, für ihn und sein Team gab es viel zu tun in den letzten Monaten. Nicht so gut lief das Jahr für Domina Mme Kali, ihre Dienstleistungen standen immer wieder unter strenge Auflagen. Wie sie über das Jahr gekommen ist erzählt sie live bei uns im Studio. Und ihr? Dürft Fragen stellen, mit chatten oder euch per Zoom zuschalten. Wie immer könnt ihr dabei sein und uns von eurem Jahr erzählen. Wir freuen uns auf euch.