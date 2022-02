gibt’s für Alle! Liebe mit Handicap

Ich liebe die Liebe, die Liebe liebt mich und was ich am meisten liebe gab´s heute bei gibt´s für Alle.

Es ging um die Liebe in all ihren Formen. Im Studio sprachen Stefanie Fenners und Anna Bella Eschengerd mit ihren Gästen über das Zusammenfinden und das Zusammensein. Kerstin Raimann, vom Büro für Leichte Sprache in Bethel, brachte Fragen und Kommentare von den Zuschauern live in die Sendung. Und “Schluss mit schwierig!” sagte ihr Buzzer, wenn die Sprache nicht einfach war.

Musikalisch schmetterte die Werkhausband, heute in kleiner Besetzung, zwei ihrer Songs zum Besten und lockerte die Sendung damit auf.

Das war vorerst die letzte Ausgabe von gibt´s für Alle. Die Redaktion und das Team bedanken sich herzlich bei euch fürs Einschalten und wir hoffen alle, dass wir uns bald wieder sehen.

Unser Herz für euch! ❤️