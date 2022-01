gibt’s für Alle – Mobilität – 20.01.2022

Mobilität – Das bedeutet, sich von einem Ort zu einem anderen Ort zu bewegen. Darum geht es am Donnerstag im Livestream “gibt´s – für Alle.” Menschen fahren mit dem Fahrrad, dem Auto, dem Bus oder der Bahn. Nicht für alle Menschen ist es einfach, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Es gibt Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen und eine Rampe brauchen. Es gibt auch Menschen, die Epilepsie haben und Angst haben, in der Bahn auf einen Reiz zu stoßen. Sie können einen Anfall bekommen. Auch für Menschen mit Psychosen oder anderen Erkrankungen ist es schwer, mit dem Bus zu fahren. Wir möchten, dass Menschen ohne Handicap diese Barrieren sehen. Wir möchten, dass Inklusion gelingt. Schaltet den Stream am 20.01.2022 um 19 Uhr ein.

