gibt´s mit “Sicherheit in Bielefeld”

Nachts allein in der City, fühlt ihr euch dort sicher? Wie sieht es insgesamt mit dem Thema Sicherheit in deiner Lieblingsstadt Bielefeld aus?

Das gibt´s bzw. gab´s in der ersten Ausgabe. Das Stadtmagazin für Dein Bielefeld hatte Premiere. 😀

Sicherheit ist in Bielefeld ein angesagtes Thema!

Ist Bielefeld sicher? Wird genug für die Sicherheit getan?

Fragen über Fragen, Berry Vitusek vom “gibt´s” Moderations- Team unterhält sich in der ersten Sendung von “gibt´s”, dem Stadtmagazin für Dein Bielefeld mit Sozialdezernent- Ingo Nürnberger, Jasmin Wahl-Schwentker- der Vorsitzendenden der FDP-Ratsfraktion, Ilse Haase vom Weissen Ring Bielefeld und Menschen, die via ZOOM live in die Sendung geschaltet wurden und etwas zum Thema beizutragen hatten. Für eine musikalische Untermalung sorgte Singer Songwriter- Olaf Rast.