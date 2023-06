Grenzenlos TV 7

Deutschkurse, Lern-, Sport,- und Freizeitangebote, Tagesausflüge und mehr! Die Schülerinnen und Schüler unseres Projektes, angekommen in deiner Stadt Bielefeld (Link) können sich über ein abwechslungsreiches Ferienangebot freuen. In den ersten beiden Wochen stehen Deutschkurse und das Ferien-Intensiv-Training „FIT in Deutsch“ im Mittelpunkt. Mit der Deutschförderung verbinden die Bielefelder zum Beispiel lebensnahe Lernsituationen und kleinere Ausflüge in die Umgebung – ein tägliches Mittagessen und Getränke inklusive.

