Grenzenlos TV: angekommen in deiner Stadt Bielefeld, Vatikan, Film- und Serien-Tipps

“angekommen in deiner Stadt Bielefeld” ist ein Projekt für geflüchtete und zugewanderte Jugendliche in Bielefeld. In Kursen und Workshops lernen sie die Arbeit mit Kamera und Video kennen. Aliya Amangeldi stellt das Ferienprogramm des Projektes vor. Neben Film-Technik gehört auch ein Deutsch-Kurs zu dem Angebot. Im Medienmagazin “Grenzenlos TV” berichtet Kursteilnehmer Borna Shokoienia zudem über den Vatikan. Vatikanstadt ist der kleinste allgemein anerkannte Staat der Erde. Als einziges Land der Welt hat der Vatikanstaat Latein als Amtssprache. Er ist vollkommen von Rom umgeben, der Hauptstadt von Italien. Außerdem hat Borna Shokoienia einige Film- und Serien-Tipps. Dazu zählt die Action-Serie “Arrow”.