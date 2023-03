Wir haben in Zusammenarbeit mit “Angekommen“ und “Hand in Hand” einen Workshop zur Berufsorientierung veranstaltet, bei dem Herr Carsten Balsfulland von der AWO OWL als Experte für das freiwillige soziale Jahr (FSJ) Fragen beantwortet hat. Die Teilnehmer zeigten großes Interesse und konnten durch den Workshop einen Einblick in verschiedene Berufsfelder bekommen, in denen man mit einem FSJ arbeiten kann.