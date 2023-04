Grenzenlos TV Ausgabe 6 – Erzieher*in

Mit „Angekommen” in deiner Stadt Bielefeld und Hand in Hand haben wir zusammen einen Workshop zum Thema Berufsorientierung besucht. Während des Workshops haben unsere Moderatorinnen Jian und Dania Herrn Björn Bröckling vom Friedrich v. Bodelschwingh Berufskolleg interviewt und ihm Fragen zur Ausbildung zum Erzieher und zur Erzieherin gestellt. Dabei haben wir wertvolle Einblicke in die Ausbildungsmöglichkeiten und den Beruf des Erziehers/der Erzieherin erhalten.