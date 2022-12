Grenzenlos TV: Geflüchtete aus der Ukraine und Auslandsjahr in Deutschland

Hamdiya Al Hassan ist vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Davor hat sie ihr Studium im Fachbereich “Gesundheitswesen” abgebrochen. Im Medienmagazin “Grenzenlos TV” spricht sie über die Situation in ihrer Heimat. Der Alltag in der Ukraine war von Angst und Ungewissheit geprägt. Hamdiya Al Hassan verrät auch, wie sie sich in Deutschland eingelebt hat. Unterstützung bekommt sie vom Integrationsrat der Stadt Bielefeld und vom Bürgerfond “Afrika Wakati e.V”. Sie studiert mittlerweile an der Fachhochschule Bielefeld.

Außerdem: Lizeth Clavellina macht ein Auslandsjahr in Deutschland. Sie kommt aus Mexiko und lebt bei ihrer Gastmutter Anke Kampeter. Lizeth Clavellina erzählt im Interview, wie ihr das Leben in Deutschland gefällt. Sie hat spannende Erfahrungen gesammelt und interessante Leute kennengelernt.