Grenzenlos TV: Interview-Produktion, Gespräch mit Rapper Moh Kanim

Die Teilnehmer*innen von “Angekommen in deiner Stadt Bielefeld” machen bei einem Workshop von “Kanal 21” mit. In dem Kurs planen sie gemeinsam ein komplettes Konzert. Sie kümmern sich um das Booking des Künstlers, bereiten ein Interview vor und machen alles für die Konzertaufnahme bereit. Im Medienmagazin “Grenzenlos TV” gibt’s einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem verrät Rapper Moh Kanim im Interview, welche Sprachen er spricht. Der Hip-Hop-Künstler berichtet auch, wann er mit der Musik angefangen hat. Das neue Format “Grenzenlos TV” von “Kanal 21” dreht sich um Medien-Workshops. Junge Erwachsene lernen in den Kursen, wie man ein Interview aufnimmt und ein Konzert plant. Im Vordergrund stehen die Arbeit mit der Aufnahmetechnik und die Arbeit vor der Kamera als Moderator*in.