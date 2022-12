Grenzenlos TV: Moh Kanim, Rapper aus Bielefeld

Rapper Moh Kanim lebt und arbeitet in Bielefeld. Ursprünglich kommt er aus dem Sudan. Moh Kanim macht seit 7 Jahren professionell Musik. Im Medienmagazin “Grenzenlos TV” gibt’s eine Kostprobe seiner Hip-Hop-Künste. Zu hören sind unter anderem die Songs “Got Some”, “Radio” und “The Start Master” von Moh Kanim. Produziert wurde die Sendung mit Workshop -teilnehmenden und in Kooperation mit “Angekommen in deiner Stadt Bielefeld” und Förderung durch Digital Dabei!.