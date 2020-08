Die “Greyhound George Band” ist eine Blues-Band aus Bielefeld. Frontmann ist der Sänger Greyhound George, der mit seiner Musik schon mal die “German Blues Challenge” gewonnen hat. Mit ihm stehen Wolfgang Schäfer am Bass und Detlev Schütte am Schlagzeug auf der Bühne. Die Band spielt hauptsächlich Blues- und Boogie-Musik. In diesem Fernsehkonzert stellt die “Greyhound George Band” ihr neues Album “Electrified” vor. Dazu spielt sie einige Songs von “Electrified” vor, zum Beispiel “Nobody Wants A Bluesman”, “Follow The Money” oder “What’s Up”.