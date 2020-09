“Grüner Daumen”, Ravensberger Park, Turbopfanne mit Pute

Manche Menschen haben einen “grünen Daumen”. Doch damit ist nicht gemeint, dass sie einen farbigen Finger haben. Das Team von “Begin Your Integration” erklärt, was die deutsche Redewendung mit Pflanzen zu tun hat. Auch im Ravensberger Park in Bielefeld gibt es viel Grün. Die Redaktion stellt das Gelände der alten Spinnerei vor. Die Parkanlage samt Teichen und Wasserspiel bietet sowohl bei Tag als auch abends viele Möglichkeiten. Dazu gehörten zum Beispiel verschiedene Museen und im Sommer ein Open-Air-Kino. In der Sendung gibt es außerdem die Erklärung der Redewendung “Die Leviten lesen” sowie ein Rezept für ein einfaches und günstiges Gericht: eine “Turbopfanne” mit Putenbrust, Spitzkohl, Möhren und Apfel.