In dieser Ausgabe von Backstage-Spezial haben wir Grup Yorum bei uns im Studio zu Gast. Seit 1985 macht diese Band in verschiedensten Besetzungen Musik für unterdrückte Völker und ruft zur Einigkeit und Brüderlichkeit auf. Die türkische Regierung jedoch wirft ihnen Terrorpropaganda und Verbindungen zu Terrorgruppen vor. Inhaftierung von Bandmitgliedern, Verfolgung und sogar Kopfgelder sind die Folgen dieser Anschuldigungen. Selbst in Deutschland kämpft die Band nun noch gegen Konzertverbote. Wie sie dabei vorgehen und die Geschichte ihrer Band, erzählen sie in diesem Backstage Spezial.