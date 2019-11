Günther Butkus ist Verleger des Bielefelder Pendragon Verlages. Er hat jetzt als Autor einen Lyrikband veröffentlicht. In „Herzband“ hat er 366 Liebesgedichte zusammengefasst. Moderatorin Christina Gergovska hat sich mit ihm unterhalten.

Am 08. Dezember, ab 17:00 Uhr findet in der Buchhandlung „Mondo“ in der Elsa-Brandström Straße 23 in Bielefeld eine Lesung mit Günther Butkus statt.