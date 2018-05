Unser Moderator Nils Rothe begrüßt Rüdiger Gies und Jonas Liesenfeld von der Band Halden Five auf dem Backstage-Sofa. Ihr Bandname variiert je nach Auftritt, eigentlich nennen sie sich Halden Music. Und so flexibel die Band ist, so gut ist ihre Musik: Einmalig wunderbar. Wir hören Texas Swing, American Folksongs, Bluegrass und Old Time Mountain Music.

Wie gut das klingt, zeigen die Ausschnitte aus ihrem Fernsehkonzert-Auftritt. Das komplette Konzert gibt es Ende dieser Woche online und nächste Woche auch im TV-Programm unseres Lieblingssenders NRWision.

