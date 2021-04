Handwerk trifft Kultur – Teil 1

Die Veranstaltung “Handwerk trifft Kultur” fand am 25. März 2021 im Gerbereimuseum Enger und im Studio von “Kanal 21” in Bielefeld statt. Musiker, Poetry Slammer und Kabarettisten aus Ostwestfalen-Lippe beschäftigen sich mit dem Glasmachen, Tuchweben und der Holzverarbeitung. “Handwerk trifft Kultur” möchte in Zeiten der Corona-Pandemie gleich zwei Probleme angehen: regionales und traditionelles Handwerk stärken sowie den Kultursektor unterstützen. Das Projekt entstand im Rahmen der Aktion “Neue Kräfte” der Kreise Minden-Lübbecke und Herford. Kooperationspartner sind die “KulturScouts OWL”. Die Moderatoren Stefanie Nolte und Detlev Schmidt sprechen auch mit den Künstlern und Organisatoren über das Thema der Online-Veranstaltung “Handwerk trifft Kultur”.