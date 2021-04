Handwerk trifft Kultur – Teil 2

Bei der Veranstaltung “Handwerk trifft Kultur” erhalten Künstler*innen eine Bühne, um auf Probleme in den Branchen Kultur und Handwerk aufmerksam zu machen. Bühnenauftritte und Konzerte sind in der Corona-Zeit nicht möglich, Aufträge für Handwerker Mangelware. Musiker, Poetry Slammer und Tänzerinnen aus Ostwestfalen-Lippe richten in diesem Projekt mit ihren musikalischen Auftritten den Fokus auf Handwerksbetriebe. Außerdem: Kinder und Jugendliche der “Freiherr-von-Vincke-Realschule” besuchen die Glashütte Gernheim in Petershagen und lernen viel über die Handwerkskunst eines Glasers. Das Projekt “Handwerk trifft Kultur” entstand im Rahmen der Aktion “Neue Kräfte” der Kreise Minden-Lübbecke und Herford.