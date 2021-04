“Hans Purrmann – Ein Leben in Farbe” – Ausstellung im Kunstforum Hermann Stenner

“Hans Purrmann – Ein Leben in Farbe” heißt die Kunstausstellung im “Kunstforum Hermann Stenner” in Bielefeld. Der Künstler Hans Purrmann hatte einen einzigartigen Stil, der in vielen künstlerischen Formen zu sehen ist. “Hans Purrmann – Ein Leben in Farbe” zeigt farbintensive und vielfältige Stillleben und Landschaften sowie Porträts und Akte. “Kanal 21” spricht mit Christiane Heuwinkel. Die Künstlerische Leiterin vom “Kunstforum Hermann Stenner” sagt, dass Hans Purrmann trotz Depressionen und psychischer Probleme lebensfrohe und aufmunternde Kunstwerke geschaffen hat.