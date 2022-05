Heimatwelt-Interlude 2021 – Konzert der “Marion & Sobo Band”

Das Kulturfest “Heimatwelt-Interlude” fand im September 2021 im Ravensberger Park in Bielefeld statt. Bei dem Festival unter freiem Himmel hat auch die “Marion & Sobo Band” ein Konzert gespielt. “Kanal 21” aus Bielefeld begleitete den Auftritt mit der Kamera. Das internationale Quintett besteht aus Musiker*innen aus Deutschland, Frankreich und Polen. Die Gruppe mischt Gypsy Jazz mit globaler Musik und Chanson und schafft dadurch ihren eigenen Stil. Das Besondere an der “Marion & Sobo Band”: Die Gruppe singt ihre Lieder in verschiedenen Sprachen. Beim Konzert präsentieren die Musiker*innen auch einige Stücke von ihrem neuen Album “Histoires”. Darunter sind die Singles “Die Badewanne voller Bier”, “Journal”, “Ménilmontant”, “Dream 7” und “Rêve Tropical”.

Weitere Informationen zur Band findet man hier:

MARION & SOBO BAND

Youtube: https://www.youtube.com/MarionSoboBand

Web: www.marionandsobo.com