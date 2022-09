Holocausterzählungen von Rozette Kats

Wie ich als Kind den Holocaust überlebte Gesprächsabend mit Rozette Kats – hieß es am Donnerstag den 25.08.2022 auf der Literaturbühne der Stadtbibliothek Bielefeld.

Die Niederländerin Rozette Kats, geboren 1942 als Kind jüdischer Eltern, erfährt am Vorabend ihres sechsten Geburtstages, das sie ihre Eltern durch den Holocaust verloren hat. Einzig ihr Onkel bleibt ihr als Überlebender aus der Familie, doch lange erzählt er ihr wenig. Was Rozette Kats herausfinden mußte und wie sie diesen Weg bestritt erzählte sie an diesem Abend und für uns im Interview.