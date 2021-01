Der Begriff “Homophobie” bezeichnet die Abneigung und Aggressivität gegenüber homosexuellen Personen. Majd Almaidi klärt in “Kommentar 21” über die schwerwiegenden Folgen und die Diskriminierung durch Homophobie auf. Auch heute noch zählen Drohungen, Mobbing und körperliche Gewalt zum Alltag von Schwulen und Lesben. In manchen arabischen Ländern wird die gleichgeschlechtliche Liebe nicht anerkannt. Dort ist für homosexuelle Handlungen die Todesstrafe vorgesehen. In Deutschland dürfen homosexuelle Männer nur Blut spenden, wenn sie seit mehr als einem Jahr keinen Sex mit einem Mann hatten. Majd Almaidi setzt sich für die Bekämpfung der Vorurteile in der Gesellschaft ein.