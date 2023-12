Hunger – Workshop in der Theaterwerkstatt Bethel

Was ist eigentlich Hunger? Wie beeinflusst er uns selbst und auch die Gesellschaft, in der wir leben? Diese und andere Fragen stellen sich die Teilnehmer dieser Workshopreihe in der Theaterwerkstatt Bethel. Die Veranstaltung ist bewusst offen für alle gehalten und Teil des Förderprogramms “Demokratisches Zusammenleben in Bielefeld” der Stadt Bielefeld.