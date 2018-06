Talksendung im Rahmen des GMK Forums 2017 in Frankfurt unter dem Titel: Qualität, Standards, Profession. Gesprächsgast ist Dr. Ida Pöttinger, Diplompädagogin und Expertin für internationale Medienpädagogik in der GMK. Sie befasst sich unter anderem damit, wie Medienpädagogik in anderen Ländern gemacht wird und hat ein internationales Netzwerk mit aufgebaut.