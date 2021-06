Die Imkerei Blum in Bielefeld-Milse gibt es seit 60 Jahren. Reiner Blum ist Imker in vierter Generation. Im Beitrag von “Kanal 21” erzählt er, warum die Bienen heute stark gefährdet sind. Das liegt vor allem an einem speziellen Milbenbefall. Was die Imkerei Blum dagegen unternimmt und weitere spannende Fakten rund um die Biene gibt es im Beitrag.