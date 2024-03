Interview mit Patrick Schuppe

Patrick ist blind und Audio Engineer. Was er in seinem Leben an Kraft aufwenden musste, um eine gute Schulbildung und einen Berufsabschluss zu erlangen, erzählt er Elizabeth Hartmann in diesem Interview. Wenn ihr mehr von Patrick und ALLES INKLUSIV sehen wollt, schaltet am 25.04.2024 um 19 Uhr unseren Livestream ein.