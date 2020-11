Bei Joshua Tappe gibt es beides: eine gefühlvolle, emotionale Stimme und starke Ehrlichkeit in den Texten. Seine Musik ruft Bilder vom schnellen, nächtlichen Großstadtleben wach. Aber es geht auch um Lebenslust, Tatendrang und Liebe. Joshua Tappe hatte schon früh mit einer Krebs-Diagnose zu kämpfen. Seit Joshua die Krankheit überwunden hat, ist ihm klar: Er will nur noch seinen Träumen folgen. In der 17. Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” schaffte Joshua Tappe es bis ins Finale. Auch beim DSDS-Auftritt wird klar: Ob laut und rockig oder still und heiser – Joshua Tappe weckt Emotionen. Auf der Bühne im Kultur- und Kommunikationszentrum Sieker wird er von seinem besten Freund Laurenz Westermeier verstärkt. Gemeinsam mit ihm hat DSDS-Star Joshua Tappe auch seine neue Single “Ich lauf'” geschrieben.