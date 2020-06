Kammerkonzert: “Hermanns Blech” – Blechbläserquintett aus Detmold

Das Blechbläserquintett “Hermanns Blech” gründete sich am Fuß des “Hermannsdenkmal” in Detmold. Die Musiker sind dem Universitätsorchester Bielefeld seit vielen Jahren verbunden. Zum Blechbläserquintett gehören die Trompeter Thomas Görg und Oliver Ahnepohl sowie Fernando Perez am Horn. Matthias Krüger spielt Posaune und Kalin Hadzhipopov Tuba. Das “Kammerkonzert” beginnt mit Stücken aus dem Barock. “Hermanns Blech” spielt außerdem romantische Musik von Victor Ewald. Weitere Stücke stammen unter anderem von Stevie Wonder und George Gershwin. Die Musiker sprechen mit Moderatorin Lara Venghaus auch über ihre Instrumente und das Ensemble.