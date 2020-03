Kanal 21 plant aktuell Online-Sendebetrieb

KANAL 21 möchte in den nächsten Tagen die Strukturen für einen lokal definierten, zunächst zeitlich befristeten Online-Sendebetrieb aufbauen.

ZIEL ist es, dass Bielefelder und Bielefelderinnen mit ihren pädagogischen und/oder unterhaltenden Kompetenzen dazu beitragen, dass das Leben in Zeiten von Corona so freudig wie eben möglich bleibt und die Bewohner unserer Stadt dabei im günstigsten Fall auch noch was lernen können.

DIE IDEE: Auch vor dem Hintergrund, dass aktuell der Schulunterricht ausfällt und viele Heranwachsende trotz des sich abzeichnenden Frühlings aus Gesundheitsgründen daheim verbringen sollen, will Kanal 21 zusammen mit Partnereinrichtungen und interessierten Einzelpersonen einen lokal verankerten Online-Sendebetrieb entwickeln, bei dem verschiedenste Lerninhalte in unterhaltsamer Form verbreitet werden. Der unterhaltende Unterricht soll via www.kanal-21.tv verbreitet werden, wobei im LIve-Stream sowohl vorproduzierte Schulungen als auch Livesendungen verbreitet werden.

THEMEN sind klassischen Schulfächer wie Deutsch, Rechnen/Mathematik, Gesellschaftslehre, Physik etc. genauso erwünscht wie kulturell-künstlerische Inhalte, also z.B. Musik, Zeichnen, Tanz und Schauspiel. Aber auch Mitmachangebote wie Basteln und Gynmastik sowie aktuell besonders bedeutsamer Lernstoff wie Gesundheitsvorsorge und Virologie dürfen vorkommen.

Recht weit entwickelt sind von einer Partnereinrichtung sowie mehreren Einzelpersonen bereits Konzepte für musikalische Lerneinheiten, aber auch in diesem Bereich sind weitere Lehrende herzlich willkommen.

Gemeinsame HALTUNG jeder Einheit soll die Erprobung von unterhaltenden Dialogen zwischen Lehrenden und Lernenden sein. Diese interaktiven Elemente können dabei sowohl innerhalb des “Unterrichts” als auch im Anschluss an die jeweilige “Stunde” eingeplant werden, wobei die durchaus nicht unbedingt 60 bzw. 45 sondern auch 30 oder sogar nur 10 Minuten dauern darf.

ORT des lehrenden Geschehens wäre bevorzugt unser Studio II in Bielefeld-Sieker, das so eingerichtet sein wird, dass direkte Kontakte zwischen beteiligten Akteuren nahezu vollständig vermieden und mitgebrachte elektronische Lehrmittel in die Aufzeichnung eingebunden werden können. Sofern die Inputgebenden daheim über entsprechende Infrastrukturen verfügen, werden wir aber auch versuchen solche “externen Anlieferungen” in den Sendebetrieb einzubinden, wobei dieser Weg im Hinblick auf technische Realisierbarkeit und Qualität für uns schwerer kalkulierbar ist.

GESUCHT als Lehrende werden sowohl Experten aus unterschiedlichsten Bereichen als auch “ganz normale” Bürgerinnen und Bürger, die Freude daran haben, eigene Interessen an andere zu vermitteln. Besonders herzlich willkommen sind auch Lehrende, die Deutsch nicht als Muttersprache haben.

Bei INTERESSE bzw. Rückfragen oder Anregungen melden Sie sich gern telefonisch unter 0521 / 260 98 11 oder via Mail an dr@kanal-21.de.