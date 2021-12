Kanal 21 “wir sind hybrid” – Burnaventura’s Komplizen

Burnaventura’s Komplizen vermischen in ihrer Musik die Grenzen zwischen einzelnen Musikstilen. Daraus entsteht eine groovige Mischung aus deutschsprachigem Rock-Pop-Soul, Blues, mit manchmal hiphop-artigem Sprechgesang. Die musikalischen Weggefährten von Norbert Görder, dem Schöpfer der Herford-Hymne spielen beim Konzert auch den Song “Von Herford in die Welt”.

Außerdem spendeten Burnaventura & Komplizen ihre Gage an den Kalletaler Tierschutzverein Franziskushof e.V., eine tolle Geste!

Das Konzert wurde zum Gedächtnis an den im Dezember 2020 an Corona verstorbenen Norbert Görder veranstaltet, der über die Grenzen Ostwestfalen-Lippes bekannt war als Multitalent und sich im Rahmen von vielen musikalischen, kulturellen und pädagogischen Projekten engagierte. Die Einnahmen aus dem Konzertabend am 03.09.21 kommen den Menschen und Projekten zugute, die Norbert Görder wichtig waren.