Kanal 21 “wir sind hybrid” – Gone Country

Gone Country – Das Rockt! Diese Formation aus Bielefeld fegt mit „New Country“ den Staub von den hiesigen Bühnenbrettern. Oft mag der Country eher dem betagten und sitzverwöhnten Publikum zugeschrieben werden – der „New Country“ dieser Truppe ist vielmehr eine musikalische Stampede – rockig-poppig und unbedingt tanzbar.

Brad Paisley, Blake Shelton, Alan Jackson sowie Altmeister Johnny Cash sind einige der Vorlagen aus Übersee, denen Gone Country die Ehre erweist und mit einer leidenschaftlichen Wucht vorträgt, dass auch der letzte Greenhorn in das Rodeo mit einsteigt.

Back in the Saddle – No Country For Old Men!