Kanal 21 “wir sind hybrid” – Goodbeats

Goodbeats, mit ganz viel Energie!

Im “wir sind hybrid” live Konzert bei Kanal 21 in Bielefeld fahren sie alles auf was man sich wünschen kann, Songs von Funk bis Eurodance, Queen, Rammstein und Weiteren ist vieles dabei, was Stimmung garantiert.

Dies alles mit Gitarren, Bass und Drums, nicht zu vergessen, der Gesang, alle 4 Bandmitglieder sind echte Vollprofis und heizten richtig ein!

Die Veranstaltung im Rahmen vom “wir sind hybrid” Projekt in Kooperation mit der Agentur Lautstrom, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein Westfalen war ein echter Kracher, Zuschauer konnten während des Livestreams für ihre Favoriten Voten und diese wurden dann live performend!

Grüße wurden vom Publikum während der Sendung übermittelt und eingeblendet und die Band ging während des Konzertes sogar noch auf Instagram live, ein echter Spaß für die Zuschauer, ob im Studio oder zuhause!