Kanal 21 “wir sind hybrid” – Lesung & Musik – Porträts und Texte jüdischer Lyrikerinnen

Dr. Ingeborg Philipper, Valeria Geritzen, Lisa Hogrebe und Lena Volmert lesen anlässlich des Jubiläums: “1700 Jüdisches Leben in Deutschland” Texte der jüdischen Lyrikerinnen: Nelly Sachs, Else Lasker-Schüler, Hilde Domin, Mascha Kaleko, Gertrud Kolmar, Rose Ausländer und Jenny Aloni, deren Lyrik zu den kostbarsten Dichtungen des 20. Jahrhunderts gehört. Es waren jüdische Dichterinnen, die die deutsche Kultur bereichert und uns damit beschenkt haben. Sie wuchsen in behüteten Verhältnissen auf und mussten dann während der nationalsozialistischen Epoche Elend, Not, Vertreibung und sogar den Tod erleiden. Die Konzeption der Veranstaltung besorgte Christian Holtgreve, die musikalische Umrahmung übernehmen Peter Ernst (Gitarre) und Alexander Schütz (Querflöte). Die Veranstaltung wurde im Rahmen des Projektes “wir sind hybrid” in der Synagoge Borgholz realisiert.