Kanal 21 – “wir sind hybrid” – LOOPAHEAD

Die Blues-Band “LOOPAHEAD” präsentierte die ganze Bandbreite des Blues in seiner akustischen, jazzig-swingenden und rockigen Spielart wie aus seinen Geburtsstätten Memphis, New Orleans und Chicago. Auf dem Programm standen Songs von Ray Charles, B.B. King oder Willie Dixon – aber auch eine Menge Eigenkompositionen. Alles detailverliebt arrangiert und dank des Einsatzes von Loops klingt es oft so, als seien noch mehr Musiker auf der Bühne. Man hört ein Sextett und sieht ein Trio!