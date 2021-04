Die katholische Kirche kämpft mit einer Austrittswelle. Die Gründe für die Austritte sind vielfältig: Missbrauchsskandale, Homophobie, Frauenfeindlichkeit. “Kanal 21”-Redakteurin Nele Elson plädiert für eine Aufarbeitung der Missstände. Nur so könne die katholische Kirche moralisch in der heutigen Zeit ankommen. In ihrem Kommentar erklärt Nele Elson, was ihrer Meinung nach alles passieren muss, damit die katholische Kirche relevant bleibt.