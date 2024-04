In der innovativen Sendereihe ‘Meinungsdialoge’ kommen in vier spannenden Episoden jüngere und ältere Menschen zusammen, um auf gleichberechtigter Ebene über gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren. Die ältere Generation bringt ihre wertvolle Erfahrung ein, jüngere Menschen können die Themen aus neuen Blickwinkeln betrachten. Diese Kombination fördert die Entwicklung und Vertiefung unterschiedlicher Standpunkte, wobei es den Teilnehmern freisteht, ihre Meinungen zu ändern oder beizubehalten. In dieser Ausgabe geht es um das Thema Klimaaktivismus – Wie weit darf er gehen? Esther Heineke und Simone Lux von „Grüne Jugend Bielefeld“ diskutieren mit Helga Jung-Paarmann und Achim Lübbeke, die sich als Vertreter der älteren Generation bei „Extinction Rebellion Bielefeld“ engagieren. Unter der Leitung der Moderatorin Laura Geertz wird das Thema in einer spielerischen und interaktiven Weise erörtert. Jedes Team hat vorab Fragen vorbereitet, die abwechselnd gestellt werden. Nach jeder Diskussionsrunde wird auf einem Spielfeld visualisiert, ob sich die Parteien in Richtung Verständnis oder Konfrontation bewegt haben. Ein abschließendes Fazit fasst die Kernergebnisse der Diskussion zusammen.