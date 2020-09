Kommunalwahl 2020: OB-Kandidaten in Bielefeld – Podiumsdiskussion

Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Ostwestfalen-Lippe hat Ende August eine Podiumsdiskussion zur Kommunalwahl im September 2020 veranstaltet. In der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld sind vier der potentiellen Oberbürgermeister*innen vor Ort: Kerstin Haarmann von Bündnis 90/Die Grünen, Dr. Onur Ocak von der Partei “Die Linke”, Ralf Nettelstroth von der CDU und Pit Clausen von der SPD. Moderatorin Julia Ures führt durch die Podiumsdiskussion und stellt wichtige Fragen zu den Themen: Bildung, Digitalisierung und Zukunftsperspektiven für Bielefeld. Im zweiten Teil der Diskussionsrunde darf das Publikum noch Fragen an die Politiker stellen.