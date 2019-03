In der Vergangenheit hat es immer wieder Unfälle mit Fußgängern im Straßenverkehr gegeben, die abgelenkt durch Handy und Kopfhörer waren. Aus diesem Anlass hat das Team interessiert, was die Bürger von einem generellen Kopfhörerverbot im Straßenverkehr halten und waren zu diesem Zweck in der Bielefelder Innenstadt.