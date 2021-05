Kulturcookies: Das Kulturheimspiel mit Anderson Lucoqui, Randale, Kozma Orkestar

Ein Highlight der Kulturcookies Initiative ist das Kulturheimspiel, bei dem Unterstützer, Sponsoren und Partner in Kooperation mit Arminia Bielefeld in der Schüco Arena die Abschlussveranstaltung der aktuellen Reihe ausrichten konnten. Das Konzert wurde im Internet gestreamt. Die Musik kommt unter anderem von der Kinder-Rockband “Randale”. Abwehrspieler Anderson Lucoqui performt sonnigen Hip-Hop. Das “Kozma Okestar” gibt Ethnomusik mit starken Balkaneinflüssen zum Besten. Moderiert wurde das “Kulturheimspiel” von Annika Pott. Sie spricht auch mit den Organisatoren beim “DSC Arminia Bielefeld”. Die Aufzeichnung erfolgte im Rahmen der Initiative “Kulturcookies.de”. Sie macht Kulturschaffende in Bielefeld sichtbar, die von der Corona-Pandemie betroffen sind.