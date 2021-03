Kulturcookies: Karâge

“Karâge” ist eine Indie-Rock Band. Das Quartett hat sich 2018 in Bielefeld gefunden. Seine Songs sind eine Mischung aus 80er-Jahre-Pop und Indie-Rock. Ihren Musikstil nennt die Band selbst “Garagen-Pop”, eine Anlehnung an den Bandnamen “Karâge”. “Kanal 21”-Moderatorin Annika Pott spricht mit den vier Jungs. Während des Lockdowns probt “Karâge” sehr viel. Dabei werden Musikdateien und Ideen über Chatgruppen ausgetauscht. Zudem spielen “Karâge” viele ihrer Songs in dieser Sendung.