Kulturcookies: Moe, Isabel Nolte, “NaDu” – Valentins-Spezial-Konzert

Singer-Songwriter Moritz “Moe” Herrmann aus Bielefeld sagt über sich selbst: “Ich bin kein Romantiker!”. Trotzdem nimmt Moe am “Valentins-Spezial-Konzert” der “Kulturcookies” teil. Im Interview mit Moderatorin und Kabarettistin “NaDu” erklärt er, was für ihn der Unterschied zwischen Romantik und Melancholie ist. Auch Isabel Nolte ist beim Konzert dabei. Die Sängerin nahm an der Castingshow “The Voice of Germany” teil. Sie erzählt von ihren romantischen Erfahrungen mit Dating-Apps wie zum Beispiel “Tinder”. Neben den Songs von Moe und Isabel Nolte gibt’s beim Konzert auch einen Text von “NaDu”: In “Ich bin ein Privileg – keine Option” spricht Kabarettistin “NaDu” über Partnerschaft, Liebe und Romantik.