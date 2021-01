Kulturcookies: NÉ-K Trio, Jazztrio aus Bielefeld

“NÉ-K Trio” ist ein Jazztrio aus Bielefeld. Die Bandformation besteht aus Nils Rabente (Keyboard), Elmar Lappe (Schlagzeug) und Kevin Hemkemeier (Kontrabass). In der Sendung “Kulturcookies” spielt das “NÉ-K Trio” Lieder wie “Ruvensong”, “A Girl” und “Feuerkorb” aus ihren Alben “Exit” und “Backyard”. Die Songs von “NÉ-K Trio” orientieren sich meist an einem musikalischen Motiv. Spontane Jazzimprovisation machen jeden Auftritt des Trios einzigartig. Die Aufzeichnung erfolgte im Rahmen der Initiative “Kulturcookies.de”. Sie macht Kulturschaffende in Bielefeld sichtbar, die von der Corona-Pandemie betroffen sind.