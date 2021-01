Kulturcookies: Richie Arndt und Band feat. Gregor Hilden

Richie Arndt ist ein Musiker aus Hille. Gemeinsam mit seiner Band nimmt Richie Arndt Songs der Blues-, Soul- und Rockgeschichte neu auf.

Mit Bassist Sascha Oeing und Schlagzeuger Peter Weissbarth verleiht er Klassikern wie “One After 909” von “The Beatles” neuen Glanz.

Im Juli 2020 tritt Richie Arndt mit Band auf der Open-Air-Bühne von Kanal-21.tv in Bielefeld auf.

Unterstützung bekommen die Musiker von Gitarrist Gregor Hilden aus Münster. Gregor Hilden spielt zum Beispiel seinen selbst geschriebenen Song “Farewell Blues”.

Mit “Stop” stellen Richie Arndt und Band mit Gregor Hilden auch ein instrumentales Stück vor.

Die Aufzeichnung erfolgte im Rahmen der Initiative Kulturcookies.de. Diese macht Kulturschaffende in Bielefeld sichtbar, die von der Corona-Pandemie betroffen sind.