Kulturcookies: Time Tunnel

Die Band “Time Tunnel” aus Ostwestfalen-Lippe macht ihrem Namen alle Ehre: Unter dem Motto “Flower Power, Love, Peace and Rock’n’Roll” versetzen “Time Tunnel” das Publikum zurück in die Zeit der Hippies. Die sechs Musiker covern Songs, mit denen sie selbst aufgewachsen sind. Gemeinsam haben sie mehrere Jahrzehnte Live-Erfahrung und bringen ein beeindruckendes Repertoire auf die Bühne. Die Aufzeichnung erfolgte im Rahmen der Initiative “Kulturcookies.de”. Diese macht Kulturschaffende in Bielefeld sichtbar, die von der Corona-Pandemie betroffen sind.